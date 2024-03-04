Bitcoin fiyatı 64 bin doları aştı

Bitcoin fiyatı 64 bin 284,75 dolar ile yılın en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 1,55 artışla 63 bin 577 dolar seviyesinde.

Bitcoin fiyatı yıl başından bu yana yüzde 51,70, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 171 değer kazandı.

Bu yükselişin temelinde, 11 Ocak'ta işlem görmeye başlayan ABD'de listelenmiş Bitcoin ETF'lerinin en büyük kripto token'ına yönelik doyumsuz gibi görünen talep yatıyor.

Sosyal ticaret platformu Alpha Impact'in kurucu ortağı Hayden Hughes, "Hafta sonundaki düşük likidite göz önüne alındığında, piyasalar bu geceki ETF girişlerinin devam edeceği ve fiyatların yükselmeye devam edeceği beklentisiyle kuzeye doğru hareket ediyor" dedi.

Tüccarlar, ETF'lerin güçlü talebi ve bu yılın sonlarında beklenen Bitcoin yarılanması öncesinde fiyatın yakında Covid salgını sırasında ulaşılan yaklaşık 69.000 $'lık rekoru geçeceğine dair bahis oynuyorlar. Yarılanmanın ardından - madencilik için verilen ödül yarıya indirildiğinde - madeni paranın arz artışı düşebilir ve talep sıkışıklığına katkıda bulunabilir.

Hughes, "Bitcoin'in önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin psikolojik eşiğini aşmak zaman alabilir, ancak yarılanma ve olumlu duyarlılık göz önüne alındığında bu seviyeyi geçmemiz sadece bir zaman meselesi olarak görülmelidir" dedi.