ABD bankalarından spot bitcoin hamlesi

Bank of America's Merrill Lynch ve Wells Fargo, uygun varlık yönetimi müşterilerine spot bitcoin borsa yatırım fonları sunuyorlar.



Konuya yakın kaynaklara göre, Bank of America ETF'leri haftalardır müşterilerine sunmakta.



Wells Fargo'da yaptığı açıklamada, "Spot bitcoin ETF'leri, Wells Fargo Advisors'taki bir danışman aracılığıyla veya çevrimiçi WellsTrade platformumuz aracılığıyla talep edilmeden satın alınabilir" dedi.



Bernstein analisti Gautam Chhugani bu hafta başında yaptığı açıklamada, "Bitcoin'in benzeri görülmemiş kurumsal benimsemenin öncülüğünde 150.000 $'a giden 18 aylık bir yolda olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi.