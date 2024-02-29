Gemini müşterilerine 1,1 milyar doları iade edecek

New York mali düzenleyicisi, Gemini Trust'ın kripto para borsasının Earn yatırım programının kullanıcılarına en az 1,1 milyar dolar iade etmeyi ve uyum başarısızlıkları nedeniyle yaklaşık 37 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

New York Eyaleti Finansal Hizmetler Bakanlığı, Gemini'nin Earn programındaki ortağını denetleme ve inceleme konusunda başarısız olduğunu, şu anda iflas etmiş olan kripto kredi sağlayıcısı Genesis Global Capital'in, iflası 200.000 Earn müşterisinin şu anda yaklaşık 1,8 milyar dolar değerindeki sanal para birimine erişmesini engellediğini açıkladı.

Düzenleyici, Gemini'nin uyumluluk programlarında ve müşteri durum tespiti ile iç denetim planı da dahil olmak üzere yönetim gözetiminde başka eksiklikler bulduğunu da ifade etti.

Gemini, müşterilerine yaptığı açıklamada, anlaşmanın prensipte kesin belgelere tabi olduğunu ve gerekli iflas mahkemesi sürecinin tamamlanmasının iki ay kadar sürebileceğini belirtti.