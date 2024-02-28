OPEC+ gönüllü petrol üretim kesintilerini uzatmayı değerlendiriyor

Reuters'a konuşan üç OPEC+ kaynağı, OPEC+'nın piyasaya ek destek sağlamak için gönüllü petrol üretim kesintilerini ikinci çeyreğe kadar uzatmayı değerlendireceğini ve ikisine göre yıl sonuna kadar devam ettirebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın başını çektiği müttefikleri, Suudi Arabistan'ın kendi gönüllü kesintisini devreye sokması öncülüğünde bu yılın ilk çeyreği için günde yaklaşık 2,2 milyon varil (bpd) tutarında gönüllü kesinti kararı aldı.

Petrol fiyatları bu yıl, İran'a bağlı Husi grubunun Kızıldeniz gemilerine yönelik saldırıları nedeniyle artan jeopolitik gerilimlerden destek bulurken, ekonomik büyüme ve yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeler de ağır bastı. Brent ham petrolü Salı günü varil başına 83 dolar civarında işlem görüyordu.

İsminin açıklanmasını istemeyen OPEC+ kaynaklarından biri, üretim kesintilerinin ikinci çeyreğe uzatılmasının "muhtemel" olduğunu söyledi. İki kaynak ise yıl sonuna kadar daha uzun bir uzatmanın mümkün olduğunu söyledi.

OPEC ve Suudi Enerji Bakanlığı yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Mevcut anlaşma uyarınca, grubun toplam kesintileri Nisan başından itibaren 3,66 milyon varil/gün azalacak.