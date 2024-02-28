Bitcoin 27 ayın zirvesine yükseldi: 60 bin doların üzerinde

Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin Kasım 2021'den beri 60 bin 800 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Bu rakam 27 ayın zirvesi olarak kayıtlara geçti.

BİTCOİN 27 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Bitcoin 61 bin dolar seviyesine dayandı. 60.800 doları gören BTC'de bu rakam 18 Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

TARİHİ ZİRVESİ 69 BİN DOLAR DÜZEYİNDE

Bitcoin, Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Bitcoin bu yükselişi ile zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 17 oranında halen gerisinde.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

VanEck Associates Dijital Varlık Araştırmaları Başkanı Matthew Sigel, "Dijital altına maruz kalmak isteyen hem perakende hem de kurumsal yatırımcıların ilgisinin arttığına dair kanıtlar görüyoruz. Tarih, daha da dik ve şiddetli rallilerin kapıda olduğunu gösteriyor" yorumunu yaptı.

Yine de bazı analistler rallinin gerilmekte olduğu görüşünde. Singapur'daki OSL SG Pte'nin İşlem Masası Müdürü Stefan von Haenisch, potansiyel bir risk olarak Bitcoin alımlarını finanse etmek için borçlanma maliyetlerinin yükseldiğine işaret etti.

"DÜZELTME ŞAŞIRTICI OLMAZ"

Stefan von Haenisch, "Böylesine agresif bir hareketin ardından bir düzeltme kaçınılmaz görünüyor - fonlama oranları bu kadar yüksek primlerle, uzun vadeliler arasındaki kaldıracın ortadan kalkması an meselesi. Bitcoin'de 50 bin doların ortalarına doğru bir düzeltme şaşırtıcı olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı.