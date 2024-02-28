Citi, paladyum fiyat tahminlerini yükseltti

Citi Research, 0-3 aylık paladyum fiyat tahminini, arz kesintilerinin yakın olduğu beklentisiyle 950 dolar/ons seviyesinden 1.200 dolar/ons'a yükseltti.

Citi, paladyumdaki bir sıçramanın spesifik satışlar ve üreticilerin riskten korunması için taktiksel bir fırsat sunacağını söyledi.

Paladyum piyasasını uzun vadeli yapısal bir düşüş trendi içinde görmeye devam ettiklerini ifade eden Citi, 2. çeyrek ortalama paladyum fiyatını 980 $/oz'dan 1.100 $/oz'a yükseltti ve 2024 ortalama fiyat tahminini 965 dolardan 995 $/oz seviyesine çıkardı.