Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle izlenen temkinli seyrin Asya'ya da taşındığını söyledi.
Çin tarafında hükümetin ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yönelik adımlar atmaya devam etmesi beklenirken, konuya ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korumayı sürdürüyor.
Öte yandan, Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranını yüzde 5,50'de sabit tutarak 15 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,04 artışla 2.652,29 puana yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 2.990 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,08 azalışla günü 39.208 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 150,6 seviyelerinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 72.590 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 16.600 puanda seyrediyor.