JPMorgan pay piyasalarında duyarlılığın arttığını söylüyor

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Pazartesi günü CNBC'ye verdiği röportajda, ekonomik görünüm konusunda temkinli olmaya devam etse de hisse senetleri, birleşme ve satın almalar için piyasa duyarlılığının arttığını söyledi.

Dimon, "Güven arttı, daha fazla birleşme ve satın alma konuşuluyor, hisse senedi piyasaları güçleniyor ve yüksek getirili piyasalar açık. Piyasalar yüksek, insanlar bunu hissediyor, şimdiye kadar çok iyi" diye konuştu. "Yine de endişe verici şeyler var" ifadelerini de kullandı.



Piyasa katılımcıları ABD ekonomisi için yumuşak iniş olasılığını %70 ila %80 olarak fiyatlarken, Dimon bu olasılığı "bunun yarısı" olarak ifade etti.