Apara Piyasalar UBS: Çin'in devlet destekli fonlarından 410 milyar yuanlık alım
Giriş Tarihi: 27.2.2024 10:26 Son Güncelleme: 27.2.2024 10:29

UBS: Çin'in devlet destekli fonlarından 410 milyar yuanlık alım

UBS: Çin’in devlet destekli fonlarından 410 milyar yuanlık alım

UBS'e göre Çin'in devlet destekli fonları 410 milyar yuan tutarında hisse aldılar.

UBS Group AG'nin tahminlerine göre, Çin'in devlet destekli fonları piyasayı desteklemek amacıyla bu yıl Çin'in ana kara hisselerinden 410 milyar yuan (57 milyar $) büyüklüğünde alım yaptılar.

UBS hesaplamalarını 54 Çin borsa yatırım fonunun işlemlerine dayandırdı.

Lei Meng'in de aralarında bulunduğu UBS stratejistlere göre, girişlerin %75'inden fazlası gösterge niteliğindeki CSI 300 Endeksini takip eden ürünlere, %13'ü ise CSI 500 Endeksini yansıtan ürünlere yöneldi.

CSI 300 göstergesi bu ay %7'den fazla yükselirken, Hong Kong'da işlem gören Çin hisselerinden oluşan endeks %9'dan fazla tırmandı.

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UBS: Çin'in devlet destekli fonlarından 410 milyar yuanlık alım
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