Ethereum fiyatı 22 ayın zirvesine çıktı

ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin ardından Mayıs ayında spot Ethereum ETF'lerine izin verileceği yönündeki spekülasyonlar Ether fiyatını bugün 3133,80 dolara kadar yükseltti.

Ether fiyatı son 24 saatte yüzde 5,50 arttı ve 3062,10 dolar seviyesinde

CoinDesk'in haberine göre Ethereum, "SEC tarafından spot ETF onayı verilmesi muhtemel diğer tek dijital varlık" ve Mayıs ayına kadar yetki alma şansı %50, önümüzdeki 12 ay içinde bu yetkinin verilmesi olasılığı neredeyse %100.

Analistler, Ethereum'da fiyatın "önümüzdeki ay içinde" 3.500-3.600 dolar sınırını aşmasının bekliyorlar.