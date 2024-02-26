Apara Piyasalar Ethereum fiyatı 22 ayın zirvesine çıktı
Giriş Tarihi: 26.2.2024 08:48 Son Güncelleme: 26.2.2024 08:49

Ethereum fiyatı 22 ayın zirvesine çıktı

Ethereum fiyatı 22 ayın zirvesine çıktı

İkinci büyük kripto para olan Ethereum'un fiyatı bugün 22 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin ardından Mayıs ayında spot Ethereum ETF'lerine izin verileceği yönündeki spekülasyonlar Ether fiyatını bugün 3133,80 dolara kadar yükseltti.

Ether fiyatı son 24 saatte yüzde 5,50 arttı ve 3062,10 dolar seviyesinde

CoinDesk'in haberine göre Ethereum, "SEC tarafından spot ETF onayı verilmesi muhtemel diğer tek dijital varlık" ve Mayıs ayına kadar yetki alma şansı %50, önümüzdeki 12 ay içinde bu yetkinin verilmesi olasılığı neredeyse %100.

Analistler, Ethereum'da fiyatın "önümüzdeki ay içinde" 3.500-3.600 dolar sınırını aşmasının bekliyorlar.

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Ethereum fiyatı 22 ayın zirvesine çıktı
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