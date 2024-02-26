ABD Hazine kağıdı piyasalarında şok emiciler zayıflıyor

WSJ'nin haberine göre, ABD hükümetinin borçlanma maliyetlerini sınırlamasına yardımcı olan bir Fed programına katılım azalıyor, bu da birçok yatırımcının daha yüksek faiz oranlarının ve 26 trilyon dolarlık Hazine kağıdı piyasasında daha büyük dalgalanmaların habercisi olduğunu söylediği bir gelişme.

Wall Street'te ters repo olarak bilinen gecelik ters repo imkanı, para piyasası fonları gibi büyük finans şirketlerinin merkez bankasının bilançosundaki yüksek kaliteli menkul kıymetlerle kısa süreliğine fazladan nakit takas etmesine ve bir miktar faizi cebe indirmesine olanak tanıyor. Fed programı son yıllarda yoğun bir şekilde kullanıldı, bir noktada günlük bakiyeler 2,5 trilyon dolara ulaştı, ancak bu sayı giderek azaldı ve son zamanlarda 500 milyar doların altına düştü.

Birçok analist ve portföy yöneticisi, programın kullanımının azalmaya devam etmesini bekliyor ve bunun da ABD Hazine tahvilleri piyasasında önemli bir şok emicinin işleyişini kısıtlayacağını söylüyorlar. Hükümet artan bütçe açığını finanse etmeye çalışırken daha yüksek faiz maliyetleriyle karşı karşıya ve gözlemciler programdaki daha düşük bakiyelerin küresel finans sisteminin temelini oluşturan piyasada daha yüksek volatilite ve faiz oranlarında yeni bir artış anlamına gelebileceğini söylüyor.

Citadel Securities'in küresel faiz işlemleri müdürü Michael de Pass, "Gecelik bir tesiste kullanılmayı bekleyen büyük miktarda nakit varsa, piyasanın tahvil arzını absorbe etmesi şüphesiz daha kolaydır" dedi.