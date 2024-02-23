PIMCO: ABD’ye ilişkin endişeler devlet tahvili fiyatlarını baskılayabilir

PIMCO, tahvil yatırımcılarının geniş mali açıkları nedeniyle uzun vadeli ABD devlet borçlarını ellerinde tuttukları için daha yüksek borç ödemelerini cebe indirmelerinin beklendiği uyarısında bulundu.

PIMCO'nun Kamu Politikası Başkanı Libby Cantrill ve küresel ekonomi danışmanı Rich Clarida yayınladıkları yatırımcı notunda, hükümet harcamalarındaki artışların görünürde bir sonu olmadığı için, ABD borcunun sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin muhtemelen devlet tahvili fiyatlarını baskılayacağını ve getirileri yükselteceğini söyledi.

"Tahvil getirilerinin son aylarda düşmesiyle birlikte, artan ABD federal borcunun yatırımcıların zihninde ön planda olmadığı görülüyor" değerlendirmesinin yapan Cantrill ve Clarida, "Yine de birçok müşteri ABD borcunun izlediği yolun sürdürülebilirliğini, politikacıların bu konuda bir şey yapmayı planlayıp planlamadıklarını ve 'tahvil kanunsuzlarının' nihayetinde borçlanma maliyetlerini yükseltmek için ortaya çıkıp çıkmayacağını sordu" ifadelerini kullandılar.

PIMCO, "Zorunlu harcamalarda veya vergilerde değişiklik yapılmadığı sürece, ki bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde olası görmüyoruz, piyasanın eninde sonunda daha uzun vadeli Hazine tahvilleri tutmak için bir prim talep edeceğine ve kazanacağına inanıyoruz. Bu da zaman içinde daha dik bir ABD getiri eğrisine yol açacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Cantrill ve Clarida, yine de ABD dolarının küresel rezerv para statüsünün, getirilerin ne kadar yükseleceğini sınırlamasının beklendiğini söyledi. "Uzun vadeli borç gidişatı sorunlu olsa da, ABD'de yakın zamanda bir mali kriz olacağına inanmıyoruz" dediler.