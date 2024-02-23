Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Analistler, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirvelerin görüldüğünü ifade etti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 1989'daki zirvesini dün 39.098,68 puanlık kapanışla yenilerken bugün tatil nedeniyle işleme kapalı olacak.

Çin tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, konut fiyatlarının yüzde 0,7 düşüş kaydetmesiyle ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın etkilerinin devam ettiği görüldü.

Analistler, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesinin beklendiğini belirterek, özellikle emlak sektöründe yaşanan endişelerin yakından takip edildiğini dile getirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,13 artışla 2.667 puana yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 3.000 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 73.190 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının hemen altında 16.740 puanda seyrediyor.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 150,6 seviyesinde bulunuyor.