Asya borsaları karışık seyretti

Ülkede emlak piyasasını canlandırmak adına PBoC, aylık sabitlemede konut kredileri için gösterge faiz oranı olan 5 yıllık kredi ana faiz oranını beklentilerin de üzerinde indirdi.

PBoC, beş yıllık kredi faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e indirirken, banka, bir yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,45'te sabit bıraktı. Piyasalar, söz konusu faiz indiriminin 10 baz puan olmasını bekliyordu.

Analistler, faiz kararının ardından pay piyasalarında oynaklığın arttığını belirterek, ülkede çeşitli borsa yatırım fonlarında artan işlem hacminin, devlet destekli fonların piyasayı desteklemeye devam ettiğine dair ipucu verdiğini dile getirdi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,84 azalışla 2.657 puana gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artışla 2.920 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,3 değer kaybıyla günü 38.360 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 150,4 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 72.850 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 16.170 puanda seyrediyor.