Teknolojideki yapay zeka trendi piyasaları da hareketlendirdi

Piyasalardaki yapay zeka heyecanıyla hisseleri değer kazanan şirketlerden öne çıkanlar şöyle:

MİCROSOFT

3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle ABD'nin en büyük şirketi konumunda bulunan Microsoft, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile yaptığı işbirliği ile yapay zeka çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, geçen yıl da yapay zeka asistanı Copilot'u piyasaya sürdü.

Yapay zeka teknolojisine yaptığı yatırımlar ve bu alandaki atılımlarının da etkisiyle 2023 başında yaklaşık 240 dolar seviyesinde bulunan Microsoft'un hisse fiyatı yıl sonunda 376 dolara yükseldi.

Microsoft'un hisseleri geçen yıl yaklaşık yüzde 57 değer kazanırken, şirketin hisseleri bu yıl da yaklaşık yüzde 8 artışla 400 doların üzerine çıktı.

APPLE

ABD medyasında, 2,8 trilyon dolarla ülkenin en değerli ikinci şirketi Apple'ın, Microsoft'un Copilot'una rakip olabilecek bir yapay zeka aracını tamamlamaya yaklaştığı ve bu yıl piyasaya süreceği haberleri yer aldı.

Geçen yıl başında 125 dolardan işlem gören teknoloji devinin hisseleri 2023 sonunda 200 dolara yaklaştı. Apple hisseleri geçen yıl yüzde 48'in üzerinde artarken, şirket bu yıl ise yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

NVİDİA

Yapay zeka çiplerine olan talep artışının etkisiyle California merkezli çip şirketi Nvidia sektörde tırmanışını sürdürüyor. Hızla yükselen hisseleri Nvidia'yı ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna taşıdı.

Nvidia'nın geçen yıl başında 400 milyar doların altında bulunan piyasa değeri, mayıs ayı sonunda 1 trilyon dolara ulaştı. Şirket bu yıl da 1,8 trilyon doları geçen piyasa değeriyle önce ABD'li perakende devi Amazon'u daha sonra da Google'ın ana kuruluşu Alphabet'i geride bıraktı.

Çip şirketinin geçen yıl başında 150 doların altında bulunan hisse fiyatı aralık sonu itibarıyla 500 dolara yaklaştı. Böylelikle Nvidia'nın hisseleri geçen yıl yüzde 240'a yakın artış gösterirken, 2024'te yüzde 47'ye yakın değer kazandı.