Apara Piyasalar Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti
Giriş Tarihi: 19.2.2024 09:32 Son Güncelleme: 19.2.2024 09:33

Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti

Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti

Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti.

Goldman Sachs Group stratejistleri, S&P 500 Endeksi için 2024 hedefini ikinci kez yükselttiler. David Kostin liderliğindeki stratejistler yayınladıkları yatırımcı notunda, "Artan kar tahminleri revizyonun itici gücü oldu" ifadelerini kullandılar.

Kostin, S&P 500'ün bu yılın sonuna kadar 5.200'e yükseleceğini öngördü. Aralıkt ortasında yayınlanan tahminlerde 2024 sonunda S&P 500'ün 5.100 puan olacağı öngörülüyordu. Yeni hedef, S&P 500'ün Cuma günkü kapanışınaa göre %3,9'luk bir yükseliş anlamına geliyor.

Goldman Sachs, Kasım ayında yayınladığı raporda S&P 500'ün bu yılın sonuna kadar 4.700'e ulaşacağını öngörmüştü.

Goldman'ın S&P 500 için 5.200 olan 2024 sonu hedefi şu anda Wall Street'teki en yüksek hedefler arasında yer alıyor.

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Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti
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