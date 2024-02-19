Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, küresel piyasaların özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, yeni yıl tatili sonrası ilk işlem gününde Çin pay piyasalarındaki yükselişin dikkati çektiğini söyledi.

Söz konusu yükselişte Çin'in turizm sektöründe yaşanan hareketlilik etkili oldu. Çin Merkez Bankası (PBoC), 500 milyar yuan (69,51 milyar dolar) değerindeki bir yıllık orta vadeli borç verme faiz oranında değişikliğe gitmeyerek yüzde 2,5'te sabit bıraktı.

Çin Başbakanı Li Çiang, dün ülkenin ekonomiye olan güvenini artırmak için "pragmatik ve güçlü" eylem çağrısında bulundu.

Öte yandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksinin, 38.916 puan ile 1989'da test ettiği en yüksek seviyeye yakın seyretmesi dikkati çekiyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,19 değer kazancıyla 2.680 puana yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükselişle 2.890 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, önceki kapanışının hemen altında günü 38.470 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 150 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 72.675 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 16.178 puanda seyrediyor.