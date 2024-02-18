Pay senedi yatırımcı sayısındaki düşüş sonlandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında dokuz hafta süren düşüşünü, yeni halka arzların başlamasıyla birlikte geride kalan haftada sonlandırdı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 16 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 528 bin 501 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436'dan 7 milyon 728 bin 937'ye çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,9 trilyon TL'den 12,35 trilyon TL'ye yükseldi.