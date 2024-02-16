Ons altın yatay seyir izliyor

Altın, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin Fed'den faiz indirimine yönelik beklentilerin etelenmesine yol açmasıyla layadığı keskin düşüşün ardından bugün yatay seyir izliyor.

Ons altın bu sabah 2.0040,07 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Reliance Securities kıdemli analisti Jigar Trivedi, "Savaş primi yok, altın ETF varlıkları geri çekiliyor, Fed yetkilileri şahin tonda konuştu, TÜFE daha yüksek geldi ve dolar muhtemelen pozitif tarafta - altın üzerinde uzun gitmek için özel bir neden yok," dedi.

Bu hafta açıklanan veriler, ABD'de ithalat fiyatlarının Ocak ayında son iki yılın en yüksek artışını kaydetmesi ve tüketici fiyatlarının (TÜFE) geçen ay beklenenden daha fazla yükselmesiyle enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdi.

Piyasada gözler ABD'de bugün TSİ 1630'da açıklanacak olan ÜFE verisini bekliyor.

Trivedi, "Altında önemli bir geri dönüş beklenmiyor ve fiyatların 197$/ons-1960$/ons seviyesine dokunması mümkün. Duyarlılık sadece alt tarafta olacak," dedi.