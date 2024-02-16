ABD’ye net sermaye girişi devam ediyor

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, Aralık ayında sermaye piyasalarına 139,8 milyar dolar giriş oldu. Bir önceki ayın verisi net 260,2 milyar dolar girişten 223,3 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerle 160,2 milyar dolar giriş yaşandı. Bir önceki ayın 126,1 milyar dolar olan net giriş verisi, 99,7 milyar dolar giriş olarak güncellendi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet net alımları da 160,2 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 126,1 milyar dolardan, 99,7 milyar dolar revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 33,8 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 14,4 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvil alımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 94,1 milyar dolar net alım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 127,5 milyar dolardan 1 trilyon 138,2 milyar dolara yükseldi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarında üst üste ikinci ayda da artış oldu ve 34,3 milyar dolar artışla 782,0 milyar dolardan 816,3 milyar dolara çıktı.

İngiltere'nin elindeki kağıt miktarı 37,5 milyar dolar artarak 753,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.