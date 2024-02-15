Apara Piyasalar Yabancılar 36,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Giriş Tarihi: 15.2.2024 14:56

Yabancılar 36,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yabancılar 36,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 36,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Şubat haftasında net 36,8 milyon dolarlık hisse senedi, 13,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece, son 5 haftada yabancılar net 535,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 332,4 milyon dolarlık DİBS almış oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 2 Şubat itibarıyla 33 milyar 866,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Şubat'ta 34 milyar 804,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 767,8 milyon dolardan 2 milyar 766,7 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları ise 92 milyon dolardan 92,4 milyon dolara yükseldi.

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Yabancılar 36,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı
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