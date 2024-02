Hedge fonlar büyük teknoloji şirketlerini portföylerine eklediler

Yatırım yöneticilerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sundukları en son üç aylık raporlara göre, hedge fonlar dördüncü çeyrekte büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının hisselerine yatırım yaptılar.



Bu kurumsal yatırımcılar Amazon.com'a 21,6 milyar dolar değerinde 14,8 milyon hisse ekleyerek Aralık ayına kadarki üç aylık dönemde tek bir hisse senedi için piyasa değerine göre en büyük artışı gerçekleştirdiler.

Bloomberg'in 13F dosyalarından elde edilen veriler üzerinde yaptığı analize göre, bu yatırımcılar ayrıca yapay zeka öncüleri Intel Corp. ve Nvidia Corp. hisselerindeki pozisyonlarını da güçlendirdiler. Meta Platforms Inc. ise bu yatırımcı grubunun 6,6 milyon dolarlık net hisse satışına sahne olarak, hissenin %18'lik rallisi sırasında kâr elde ettiğinin bir işareti oldu.



Son birkaç aydır 2023, Wall Street fon yöneticileri, Fed'in en agresif yürüyüş döngüsünün görünümünü ve bunun hisse senedi değerlemeleri üzerindeki etkisini yakından takip ediyordu. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi 2023'te %54 ile 1999'dan bu yana en fazla yükselişi kaydederken, S&P 500 %24 değer kazandı ve bu yıl şimdiye kadar rekorlara ulaşmaya devam etti.



Bu arada, verilere göre hedge fonlar Nike Inc. ve Pfizer Inc. yatırımlarının değerini düşürdü. Bireysel hedge fonlar arasında Michael Burry'nin Scion Asset Management'ı yarı iletken şirketlere karşı bahsini kapattı ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere sektörlerdeki hisseleri topladı.



Bloomberg şimdiye kadar 835 hedge fonun 13F başvurularını analiz etti. Bu fonların toplam varlığı 677,23 milyar dolar olurken, bu rakam üç ay önce aynı fonların elinde bulunan 614,09 milyar dolar ile karşılaştırıldı.