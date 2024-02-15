Fed’den gelen mesajlar altın fiyatını bastırıyor

Yatırımcılar, iki Fed yetkilisinin bu yıl hızlı ve daha derin faiz indirimi umutlarını azaltan beklenmedik derecede yüksek Ocak ayı enflasyonu hakkındaki yorumlarını değerlendirirken, altın Perşembe günü iki ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Ons altın dün 13 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra bu sabah 1992,67 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Kedia Commodities'in direktörü Ajay Kedia. "Altın fiyatlarında (Çarşamba günü) yaşanan keskin düşüşün ardından bir miktar konsolidasyon görüyoruz. Ancak bugünün (ekonomik) veri noktaları daha fazla netlik kazandıracak. Doların hareketini izlemek önemli olacak, zira en yüksek seviyelerini yeniden test ederek altın fiyatlarını zayıflatabilir." dedi.

Analistler ons altın için bugün direnç seviyesi olarek 1999-2002 dolar aralığını gösterilorlar. Aşağıda destek ise 1977 dolar seviyesinde. Buranın kırılması halinde 1971-1961 dolar aralığı herdeflenebilir.