Apara Piyasalar BofA İngiliz Sterlini için yıl sonu hedefini yükseltti
Giriş Tarihi: 15.2.2024 14:36

BofA İngiliz Sterlini için yıl sonu hedefini yükseltti

BofA İngiliz Sterlini için yıl sonu hedefini yükseltti

BofA Global Research, İngiliz Sterlini için 2024 yıl sonu hedefini yükseltti.

BofA Global Research, güçlü işgücü piyasası verilerinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını "daha uzun süre yüksek" tutacağı anlamına geldiğini söyleyerek İngiliz Sterlini (GBP) için yılsonu hedefini 1,37 dolara yükseltti.

BofA daha önce GBP/USD'nin 2024 yılını 1,31 dolardan kapatmasını bekliyordu.

BofA stratejistleri, İngiltere'nin yüksek hizmet enflasyonu ve sıkı bir işgücü piyasasına sahip olduğunu belirterek sterlinde "boğa" olduklarını belirttiler ve, "Yurt içi ekonominin iyileşmeye devam etmesiyle birlikte, İngiltere'nin büyümesine ilişkin kötümser değerlendirmelerle uzlaşmak zorlaşıyor" değerlendirmesini yaptılar.

Verilerin İngiltere ekonomisinin 2023 sonunda resesyona girdiğini göstermesinin ardından GBP 1,2541 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,08 kayıpla 1,2552 dolardan işlem görüyor.

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BofA İngiliz Sterlini için yıl sonu hedefini yükseltti
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