Bitcoin 26 ayın zirvesini gördü: 52 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 52 bin doların üzerine çıkarken, piyasa değeri de 1 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

BİTCOİN 26 AYIN ZİRVESİNİ TEST ETTİ

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırımların artışının sürmesiyle yükselişini sürdürüyor. Bitcoin 52 bin doların üzerini test ederek son 26 ayın en yükske seviyesini görmüş oldu. BTC en son Aralık 2021 tarihinde bu düzeylerde seyrediyordu. Spot Bitcoin ETF'lerine yönelik ilginin devam etmesinin yanı sıra büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler Bitcoin'deki artışı destekleyen bir etmen olarak dikkat çekiyor.

PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 20'yi aştı. Ekim 2023'ten bu yana yüzde 80'den fazla değer kazanan Bitcoin'in piyasa değeri de 1 trilyon doların üzerine çıktı.

HALVING SÜRECİ FİYATLAMADA ETKİLİ OLUYOR

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklediğini ancak yükselişin yaklaşık 4 aydır sürmesi nedeniyle bir duraklama dönemine de girilebileceğine işaret ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı. Spot Bitcoin ETF'lerine geçen hafta 1,1 milyar dolar yatırım yapılmıştı.