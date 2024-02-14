Sterlin, ABD doları ve euro karşısında zayıfladı

Sterlin, Birleşik Krallık'ta yıllık enflasyonun Ocak ayında yükseleceği tahminlerine karşın beklenmedik bir şekilde %4,0'da sabit kaldığını gösteren verinin ardından düştü.

Bazı analistler bu verinin İngiltere Merkez Bankası'nın yaz aylarında, muhtemelen Haziran ayında faiz indirimine gidebileceği anlamına gelebileceğini savundu.

Capital Economics'in Birleşik Krallık baş ekonomisti Paul Dales, enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da düşmesi gerektiğini ve bunun da "BOE'yi belki de Haziran ayında faiz oranlarını düşürme konusunda çok daha rahat hale getireceğini" söyledi.

Yine de diğer analistler enflasyonun BOE'nin %2,0 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini ve ücretlerin yapışkan kalmaya devam ettiğini ve bu faktörlerin sterlindeki kayıpları sınırladığını belirtiyorlar.

Veriler açıklanmadan önce 1,2605 olan GBP/USD paritesi %0,3 düşüşle 1,2547'ye kadar geriledi. EUR/GBP 0,8503'ten 0,8527'ye yükseldi