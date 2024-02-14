Petrol fiyatları kazanımlarını korudu

Petrol fiyatları, OPEC'in güçlü talep artışı tahmini ve ABD akaryakıt stoklarındaki keskin düşüşle Salı günkü kazançlarını koruyarak yatay seyir izliyorlar.

ICE'de Mart vadeli Brent ham petrolü 10 sent veya %0,12 artışla varil başına 82,87 dolara yükseldi. NYMEX'de Batı Texas ham petrolü 3 sent ya da %0,04 artışla 77,90 dolar oldu.

PVM analisti Tamas Varga, "Şu anda İsrail ve Gazze ile ilgili olaylar, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı ile birlikte, hayal kırıklığı yaratan ABD enflasyon verilerinden daha fazla duyarlılık üzerinde baskı oluşturuyor," dedi.

OPEC dün yayınladığı aylık raporunda küresel petrol talebinin 2024 yılında günlük 2,25 milyon varil (bpd), 2025 yılında ise 1,85 milyon bpd artacağını açıkladı. Her iki tahmin de geçen aya göre değişmedi.

Varga, OPEC'in "2024 ve 2025 yıllarında petrol için neredeyse bastırılamaz bir susuzluk" öngörüsünün diğerlerinin biraz muhafazakar görüşlerini gölgede bıraktığını söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık petrol raporunu Perşembe günü açıklayacak.