Kripto para şirketleri hisseleri değer kazandı

ABD'de borsalara kote kripto para şirketlerinin hisseleri seans öncesi işlemlerde %7-13 arasında değer kazanırken, Bitcoin'in iki yıldan uzun bir süredir ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerini aşması yatırımcı duyarlılığını artırdı.

Bitcoin fiyatları, ABD menkul kıymetler düzenleyicisinin geçen ay ilk spot bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) onaylamasının ardından istikrarlı bir şekilde değer kazanıyor.

ETF'lerin piyasaya sürülmesi, halihazırda perakende tüccarlara hitap etmesiyle bilinen sektör için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak lanse edildi, zira yatırımcılar artık varlığı doğrudan ellerinde tutmadan bitcoin'e maruz kalabiliyor.

Bernstein analisti Gautam Chhugani, "Bitcoin'in en iyi günlerinin ileride olduğunu düşünüyoruz. ETF, kripto sektöründe şimdiye kadar eksik olan bir meşruiyet duygusu kattı. Bu yeni bitcoin meraklılarının birçoğunun önümüzdeki günlerde sermaye tahsis etmesini bekliyoruz ve bitcoin ETF'lerinin veya bitcoin madencilerinin bundan faydalanabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Kripto borsası Coinbase'in hisseleri yaklaşık %7 artarken, madenciler Riot Platforms ve Bitfarms sırasıyla yaklaşık %8 ve %11 değer kazandı.

Veri platformu CoinMarketCap.com'a göre, Bitcoin'in piyasa değeri Kasım 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doları aştı.

En son 1,08 trilyon dolar değer biçilen Bitcoin, ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan Chase'in piyasa değerinin iki katından daha fazla bir değere sahip ve Meta Platforms'un 1,17 trilyon dolarlık değerine yaklaşıyor.

En büyük kripto para Bitcoin, %4 artışla 51.538 dolardan işlem görüyor