Kripto para piyasası spot Bitcoin ETF’leri ile canlandı

51 bin doları aşan Bitcoin neden yükseliyor? Yükseliş devam edecek mi? Konuyla ilgili merak edilenleri cevaplayan Kripto Para Uzmanı Mehmet Çoban dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

68 bin dolar rekor seviyesini gördükten sonra yaklaşık 2 yıl baskı altına girip ve 20 bin doların altını gören lider kripto para Bitcoin 51 bin doların üzerini test etti. Peki Bitcoin'de yükseliş devam edecek mi? BTC neden yükseldi?

Kripto Para Uzmanı Mehmet Çoban cevapladı:

"KRİPTO PARANIN İMDADINA SPOT BİTCOİN ETF'LERİ YETİŞTİ"

Bu yükselişin altı dolu mu öncelikle ona bakmamız lazım. Çünkü kripto para piyasası çok uzun süre devam eden bir ayı piyasası etkisindeydi. Şimdi bu ayı piyasasını sonlandıracak bazı gelişmeler ihtiyaç vardı. Kripto paranın imdadına spot Bitcoin ETF'leri yetişti. Spot Bitcoin ETF'leri ile beraber aslında Bitcoin/dolar paritesi 50 bin dolar seviyesine yükseldi. 50 bin dolar seviyesinin de kısmi olarak üzerini test etti. Bundan sonraki süreçte Bitcoin/dolar paritesi özelinde kripto para piyasasının kendi iç dinamikleriyle ilgili olan önemli bir konu var: Bitcoin halving. Türkçe karşılığını yarılanma olarak adlandırabiliriz.

NİSAN SONUNDA BİTCOİN HALVİNG YAPILACAK

Bitcoin halving 4 senede 1 yapılıyor. 2012'de, 2016'da, 2020'de ve son olarak önümüzdeki Nisan ayının sonunda ya da Mayıs ayının başında yapılacak. Bu iki unsur ve kripto para piyasasını ciddi anlamda ilgilendiren Fed'in faiz indirim sürecine başlayabileceği beklentisi Bitcoin/dolar paritesi ya da alt coinlerin yükselişine, Bitcoin'in Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını sağladı.

Spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ya da Bitcoin halving haberlerine normal bir haber olarak bakmamak lazım. Çünkü kripto para piyasasının belli bir tanıtıma, reklama ihtiyacı var. Bunun da nedeni kurumsal yatırımcıların gelmesi.