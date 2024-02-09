Wall Street’te S&P 500 endeksi 2024’teki 9’uncu rekor kapanışını yaptı

S&P 500'ün günlük %0,06 artışla 4997,91 puana yükselişi, 2024'teki dokuzuncu rekor kapanış oldu. Gösterge endeks, teknolojiden sağlık hizmetlerine ve finans sektörüne kadar çeşitli şirketlerin hisselerindeki kazançların yardımıyla son 1 ayda yüzde 5,08 yükseld. Geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş ise yüzde 22,45'e ulaştı.

Dow Jones Sanayi Endeksi de %0,13 ya da 48,97 puan değer kazanarak 2024 yılındaki 11'nci rekor kapanışını gerçekleştirdi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %0,24 yükselirken Kasım 2021'deki rekor kapanışının %1,6 uzağında kaldı.

Kazanç raporları, Perşembe günü Walt Disney de dahil olmak üzere bireysel hisse senetlerindeki hareketleri yönlendirdi ve geniş pazarın görünümünü şekillendirmeye devam etti.

FactSet'e göre analistler, S&P 500'deki şirketlerin kârlarının dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %2,8 artmasını bekliyor. 2024 yılı için ise kazançların %11 artacağını öngörüyorlar.

FactSet'in verilerine göre, üç aylık sonuçlarını bildiren S&P 500 şirketlerinin %75'i 2023'ün dördüncü çeyreği için hisse başına kar tahminlerini aştı.

Boston Partners'ın küresel piyasalar araştırma direktörü Mike Mullaney, "Tarih boyunca hisse senedi fiyatları kazanç artışını takip etmiştir. Pek çok insanın zihninde bu yer etmiş durumda." değerlendirmesini yaptı.

Nuveen'in baş yatırım yetkilisi Saira Malik ise, "Bence S&P 500 rallisi bu noktada biraz sönümleniyor" dedi.