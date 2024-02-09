IMF BOJ’u tahvil getirisi kontrolünü sona erdirmeye çağırdı

IMF yaptığı açıklamada, piyasaların BOJ'un ultra kolay politikasında kısa vadeli bir dönüşe ilişkin bahisleri artırması nedeniyle, Japonya Merkez Bankası'nın getiri eğrisi kontrolünü ve büyük varlık alımlarını şimdi sona erdirmeyi düşünmesi ve ardından kısa vadeli faiz oranlarını kademeli olarak artırması gerektiğini söyledi.

IMF, Japonya ekonomisi toparlanmaya devam ederken, çıktı açığının kapanması ve işgücü kıtlığının yoğunlaşmasıyla birlikte iç talebin enflasyonun ana itici gücü olarak artan maliyetlerin yerini aldığını vurguladı.

Temel fiyat hareketleri ölçümlerinin, BOJ'un %2'lik hedefinin üzerinde olan mevcut enflasyonun, otuz yıldır ilk kez ürün ve hizmetler arasında geniş tabanlı olduğunu gösterdiğini belirten IMF, "BOJ, Japonya'nın deflasyon geçmişi ve son verilerden gelen karışık sinyaller göz önüne alındığında uygun bir şekilde temkinli davranmıştır. Bununla birlikte, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler geçtiğimiz yıl gerçekleşti" dedi.

IMF. kapanan çıktı açığı ve artan ücretlerin, taze gıda ve enerji maliyetlerini içermeyen çekirdek enflasyonu 2025'in ikinci yarısına kadar BOJ'un %2'lik hedefinin üzerinde tutacağını öngördü.

IMF, Japonya ile yıllık politika istişaresinin ardından yaptığı açıklamada, "Yakın vadede odak noktası, mali istikrarı korurken maliye politikasını sıkılaştırmaya ve geleneksel olmayan para politikasını azaltmaya kaymalıdır" dedi.