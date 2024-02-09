Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 486 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 16.980 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.601 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 31.139 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 9.890 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.653 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0780'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Parasal Politika Komitesi Üyesi Catherine Mann, ülkede enflasyonun halen kalıcı bir şekilde ivmelenme riski olduğu uyarısında bulundu.

Enflasyonun zararlı maliyetleriyle mücadele edilebilmesi amacıyla bankanın son komite toplantısında politika faizinin artırılması yönünde oy kullandığını belirten Mann, "Enflasyon, tüm haneleri ve en şiddetli şekilde düşük gelirlileri etkileyen vergilerin en zararlısıdır." ifadesini kullandı.