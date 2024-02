ABD’de doğal gaz fiyatı 3 yılın en düşüğünde

ABD doğal gaz vadeli işlemlerinde fiyat 2024 yılı ile birlikte keskin şekilde düşüyor. Doğal gaz fiyatı yıl başından bu yana %22 gerileyerek dün son üç yılın en düşük seviyesine ulaştı. Üretimin rekora yakın gerçekleştiği ortamada, ılıman hava ısınma amaçlı gaz talebini düşürmesi fiyatları aşağı çekti.

Ön-ay vadeli gaz kontratları Çarşamba günü 4,2 sent ya da %2,1 düşerek milyon İngiliz termal birimi (mmBtu) başına 1,967 dolardan işlem gördü ve Eylül 2020'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.



New York'taki Again Capital LLC'nin ortaklarından John Kilduff, "En büyük kaybedenler spekülatörler ve hedge yapmayan üreticiler" dedi.

Price Futures Group'ta analist Phil Flynn, "Bu durum küçük üreticiler için yıkıcı. Eğer fiyatlarda bir rahatlama görmezlerse, sektördeki bazı kişiler bana bu küçük üreticilerin çoğunun dükkânı kapatmak zorunda kalacağını söylüyor" diye konuştu