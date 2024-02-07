Apara Piyasalar Yellen: Stabilkoinler finansal sistemler için risk
Giriş Tarihi: 7.2.2024 09:04

Yellen: Stabilkoinler finansal sistemler için risk

Yellen: Stabilkoinler finansal sistemler için risk

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen stabilkoinlerin "finansal sistemler için risk oluşturduğunu" belirtti.

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nde konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen gelişen kripto piyasası sektöründeki düzenleyici boşlukları ele almak için federal mevzuata duyulan acil ihtiyacı vurguladı. Buna ek olarak Yellen, cüzdan sahipleri tarafından "kayda değer kayıplar" kaydedildiği için özellikle dijital cüzdanların bu ekosistemdeki önemli rolüne işaret ederek, Kongre'nin bu risklerin yeterince ele alınmadığı takdirde zaman içinde artma potansiyeli konusunda harekete geçmesi çağrısında bulundu.
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Yellen: Stabilkoinler finansal sistemler için risk
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