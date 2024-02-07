Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 487 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 17.011 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.693 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 31.183 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 9.960 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.644 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0760'da seyrediyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, Avrupa'da da açıklanan verilerin, bölge genelinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini ancak enflasyonun soğumaya devam etmesi konusunda olumlu karşılandığını söyledi.

Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da aralık sanayi üretimi aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 3,1 azalırken İngiltere'de aralık ayı Halifax konut fiyat endeksi aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 2,5 artış kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirdi.