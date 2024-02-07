Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, Çin'de hükümetin pay piyasalarındaki düşüşü önlemek adına dün ülke varlık fonunun daha fazla Borsa Yatırım Fonu (ETF) alacağını duyurmasının etkilerinin devam ettiğini belirtti.

Japonya tarafında şirketlerin bilançoları açıklanmaya devam ederken firmaların gelecek döneme yönelik gelir ve kar tahminleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ülkede, en büyük üç finans şirketi olan Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui FG ve Mizuho Financial'ın Nisan-Aralık 2023 dönemi net karının şimdiye kadarki en yüksek dönemsel kara ulaştığı bildirildi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 artışla 2.609 puana yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 2.810 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,11 azalışla günü 36.119 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 148 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 72.060 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 16.060 puanda seyrediyor.