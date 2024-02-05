UBS ons altın fiyatının 2200 dolara ulaşmasını bekliyor

UBS'in değerli metaller stratejisti Joni Teves, "Altının Fed'in gevşemesiyle yükselmesini bekliyoruz. Ayrıca bu, zayıflayan bir dolarla birlikte geliyor" değerlendirmesini yaparken altının yıl sonuna kadar ons başına 2.200 dolara ulaşmasını beklediklerini vurguladı.

Teves, "Çok fazla makro belirsizliğin ve jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda yatırımcıların altına tahsisat yapmaya başlayacağını düşünüyoruz" dedi.



Yayınladığı raporda, "Fed'in gevşemeye gittiği bir senaryoda gümüşün gerçekten iyi performans gösterebileceğini düşünüyoruz. Altındaki bir hareketten daha iyi performans gösterme eğiliminde" değerlendirmesini de yapan Teves, "Beklentiler iyimser ve gümüş gerçekten, gerçekten parlama yolunda ilerliyor" dedi.



Teves, gümüşün altın kadar yaygın bir jeopolitik ve güvenlik sığınağı olmadığını, bunun da son birkaç yılda neden altından daha düşük performans gösterdiğini kısmen açıkladığını söyledi.



"Fed'in gevşemeye gittiği bir senaryoda gümüşün gerçekten iyi performans gösterebileceğini düşünüyoruz. Altındaki bir hareketten daha iyi performans gösterme eğilimindedir" ifadelerini kullanan Teves, "Gümüş, altının oldukça altında bir performans sergiliyor. Bu yüzden arayı kapatması gereken çok şey var ve bence bu hareket oldukça dramatik olabilir" dedi.