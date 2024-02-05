Euronun yıl sonuna doğru 1,13 dolara yükselmesi bekleniyor

Natixis Research'ün döviz stratejisti Nordine Naam bugün yayınladığı araştırma notunda, euronun Mart ayına kadar 1,08 ila 1,10 dolar aralığında kalmaya devam etmesi gerektiğini, ardından doların zayıflamasıyla yıl sonunda yavaş yavaş 1,13 dolara doğru yükseleceğini öngördüklerini bildirdi.

Naam'a göre, doların geçen ayki toparlanması EUR/USD paritesini 1,10'un altına iterken, Avrupa'da faaliyetlerin iyileşmemesi, enflasyonun daha da düşmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın muhtemelen bu yaz faiz oranlarında indirime gideceğini teyit etmesi de euroyu cezalandırdı.

Natixis, ECB'nin ilk faiz indirimini Haziran ayında yapmasını bekliyor.