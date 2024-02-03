Altın fiyatları ABD verisiyle geriledi. ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra dolar uluslararası piyasalarda güçlendi. Dolar endeksi güçlenince de doların karşısındaki bütün varlıklarda bir satış mümkün oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yorumu ile bu konuya dikkat çekerek beklentilerini rakamlarla paylaştı.
Ons altın fiyatında hızlı yükselişler vardı. Ancak dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra altın fiyatları sert bir şekilde geri çekildi. Her geri çekilen emtia da bir alım fırsatı olduğu için vatandaşlar bu olay sonrası gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını aramalarını sıklaştırdı. İslam Memiş konuyla ilgili alım fırsatlarına dikkat çekerek kritik değerlendirmelerde bulundu.
Uzman ismin o açıklamaları:
"ALTIN FİYATLARI TARAFINDAKİ DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR"
Dün ons altın 2028-2058 dolar bant aralığında işlemler gerçekleştirdi. 20 dolarlık bir fark var. Şu anda 2034 dolar seviyesinde. Yine 2000-2050 dolar aralığı geçerliliğini korumakta. Ama düşüşler kalıcı değil. Düşüşler alım fırsatı. İlk radarına alacağı seviye 2070 dolar seviyesi. O yüzden 2030, 2020, 2000 dolar seviyeleri, yani 2050 dolar seviyesi altındaki her rakamsal değer bizim için ucuz bir fiyatlama. Düşüşler kalıcı değil. Ona göre değerlendirmekte fayda var.
"ALTIN FİYATLARI TARAFINDAKİ YÜKSELİŞLER FED SONRASI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"
Gram altın fiyatında bu hafta resmi kur tarafında 2000 TL seviyesinin üzeri görüldü. Serbest piyasalarda şu an altın gram 2053-2063 TL aralığında. Bu haftayı ikiye ayırmıştık: Çarşamba gününe kadar olan süreç ve Çarşamba gününden sonra olan süreç. Çarşamba gününe kadar olan düşüşleri, baskılanmayı alım fırsatı olarak değerlendirmeliyiz. Fed sonrası bu yükselişler kaldığı yerden yoluna devam edecek.
İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNLERİ
Altın gram fiyatı bu hafta 2050-2076 TL aralığında işlemler gerçekleştirdi. Şu anda 2065 TL seviyesinde. Gram altın/TL fiyatında 2050 TL destek seviyesi, 2070 TL seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığındaki hareketlerini takip etmeyi sürdüreceğiz.
Ama ons altında gördüğümüz geri çekilmeleri gram altın tarafında hissetmeyeceğiz. Çünkü dolar gram altını tutmaya devam ediyor. Altın gram için bir sonraki etapta beklentimiz 2090 TL, yılın ilk çeyreğinde mart sonunda 2150 TL, yaz aylarında 2500-2700 lira. Yılın sonunda 3000 lira seviyesi. Radarımızda bu fiyatlar var. Uzun vadeli olarak bu fiyatları beklemeye devam ediyoruz.