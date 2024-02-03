Altın fiyatları ABD verisiyle geriledi. ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra dolar uluslararası piyasalarda güçlendi. Dolar endeksi güçlenince de doların karşısındaki bütün varlıklarda bir satış mümkün oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yorumu ile bu konuya dikkat çekerek beklentilerini rakamlarla paylaştı.

Ons altın fiyatında hızlı yükselişler vardı. Ancak dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra altın fiyatları sert bir şekilde geri çekildi. Her geri çekilen emtia da bir alım fırsatı olduğu için vatandaşlar bu olay sonrası gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını aramalarını sıklaştırdı. İslam Memiş konuyla ilgili alım fırsatlarına dikkat çekerek kritik değerlendirmelerde bulundu.