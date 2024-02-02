Apara Piyasalar JPMorgan ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti
Giriş Tarihi: 2.2.2024 08:56 Son Güncelleme: 2.2.2024 08:57

JPMorgan ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti

JPMorgan ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti

JPMorgan Chase & Co. analistlerine göre, bölgesel bankacılık endişeleri ve Cuma günü yumuşak bir istihdam raporu potansiyeline işaret eden veriler nedeniyle bu hafta tahvillerin yükselmesinin ardından yatırımcılar beş yıllık Hazine tahvillerinde karlarını realize etmeliler.

JPMorgan kısa süre önce, getirilerin Ocak ayında bir ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından beş yıllık Hazine tahvillerinin satın alınmasını tavsiye etmişti.

Banka'nın ABD faiz stratejisi eş başkanı Jay Barry'nin de aralarında bulunduğu analistler dün yayınladıkları raporda, bugün açıklanacak Ocak ayı istihdam verilerinde yukarı yönlü bir sürpriz öngördüklerini belirterek, yatırımcıların tahvilleri şimdi satmaları için iyi bir zaman olduğunu yazdılar.

Raporda, "Bölgesel bankalardaki gelişmelere aşırı tepki verildiğini düşünmemiz ve yarınki istihdam raporuna ilişkin risklerle birleştiğinde, bu faktörler getiriler için yukarı yönlü riskler oluşturuyor" değerlendirmesi yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
JPMorgan ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz