Altın ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası düştü

Altın gram fiyatı yeni güne yükselişle başladı. Fed kararı sonrası ons altın rüzgarını arkasına alan gram altın 2000 TL bandını aştı. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ons öncülüğünde gram altın yönünü aşağı kırdı.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verileri sonrası altın fiyatları yönünü ons öncülüğünde aşağı çevirdi. İstihdam verisi 353 bin artışla ile beklentilerin çok üzerinde gelirken işsizlik oranı değişmedi.

GRAM ALTIN 2000 LİRA PSİKOLOJİK DÜZEYİNİN ALTINA SARKTI

İstihdam verileri Fed'den erken faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Bu durum altın fiyatlarına baskı yarattı. Ons altın yönünü aşağı çevirirken gram altın fiyatı 2000 lira psikolojik düzeyinin altına sarktı.

ALTIN GRAM FİYATI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı.

İslam Memiş, "Gram altın tarafında tekrar 2070 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğiz. Ondan sonra ise kademeli olarak dalgalı seyir göreceğiz. Ama ondan sonraki hedef 2090-2150 TL yaz aylarında 2500-2070 lira yılın son çeyreğinde ise 3000 lira seviyesini beklemeyi sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.