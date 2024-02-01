Yabancı yatırımcılar Çin’de işlem gören hisse senetlerinde satışı sürdürdüler

Bloomberg'in derlediği verilere göre, küresel fonlar Ocak ayında Hong Kong ile ticaret bağlantıları üzerinden net bazda 14,5 milyar yuan (2 milyar $) değerinde hisse senedi satarak satışlarını altıncı aya taşıdı.

Böylece Ağustos ayından bu yana satılan toplam hisse senedi miktarı 201 milyar yuana ulaştı.



Çin'in emlak sorunları, yetkililerin güçlü önlemler almaması ve kartopu olarak bilinen türevlerin yayılmasından duyulan endişe gibi çok sayıda endişe, 2017'den bu yana A-hisselerine birikmiş girişleri azalttı ve bu girişler yaklaşık 1,6 trilyon yuan'a düştü.