Çin tahvillerine ilgi artıyor

Küresel yatırımcılar dünyanın ikinci en büyük tahvil piyasasındaki pozisyonlarını geçen ay 251 milyar yuan (33 milyar dolar) artırdı.

Bu, Çin'in Döviz düzenleyici kurumuna göre bugüne kadarki en yüksek ikinci artışa işaret ediyor. Artış, ekim ayındaki tutarın neredeyse altı katı oldu ve yuan tahvillerin geçen yıl yaşanan 616 milyar yuanlık rekor çıkışı tersine çevirme yolunda ilerleme kaydetmesini sağladı.

Girişlerdeki sürpriz hızlanma, yatırımcıların Fed'in parasal genişlemeye erken ve daha agresif bir geçiş yapacağına dair beklentileriyle yaşanan küresel tahvil rallisinden kaynaklandı ve talep de pasif endeks fonlarından geldi.

Ancak Pekin yönetiminin para politikasını gevşetme niyetinin olmaması, Çin'in uzun vadeli tahvillerine karşı artan ihtiyat ve daha ucuz gelişmekte olan piyasa varlıklarının görece çekici olması göz önüne alındığında bu ivme yavaşlayabilir.

Societe Generale Asya Makro Strateji Direktörü Kiyong Seong, "Önümüzdeki altı ayda parasal genişleme adımlarının ölçeği Çin'de atılanlardan daha büyük olacağından, Çin tahvillerinin diğer küresel tahvillerden daha iyi performans göstermesi pek olası değil" öngörüsünde bulundu.