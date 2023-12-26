Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı

Altın gram fiyatı ons altın tarafından esen rüzgarla yön arıyor. Psikolojik direnci üzerine yerleşen ons altın yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Altın gram fiyatı ise ons altına paralel yükseliyor. Bu kapsamda yatırımcısı tarafından 2024 yılında gram altın fiyatının hangi seviyeleri göreceği merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih vererek yeni seviyeleri açıkladı.

2024 YILINDA FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR

Fed faiz kararı sonrası geçtiğimiz hafta altın piyasası 2024 yılında faiz indirimine gidileceği beklentisiyle fiyatlandı.

İSLAM MEMİŞ RAKAM VERDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş rakam vererek 2024 senesindeki beklentilerine ilişkin altın yorumlarında bulundu.

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Gram altında yüzde 76 civarında bir artış oldu ama kazançlar zaman zaman yüzde 80'i buldu.

"2024 YILINDA DEĞER ARTIŞI BEKLİYORUM"

2024 yılında bu değer artışlarının devam etmesini bekliyoruz. Hatta 2024 yılında daha fazla bir değer artışı beklediğimi söyleyebilirim.

"ALTIN GRAM FİYATI YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 2250 OLABİLİR"

Altın gram fiyatı kademeli olarak 2500-2700-3000 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş 2024 yılında bizi bekliyor.

"ALTIN BORÇLANACAKLAR 3000 TL SEVİYESİNE DİKKAT ETMELİ"

Özellikle 2024 yılına ilişkin altın borçlanma durumu olan kişilerin 3000 TL seviyesini referans almalı. Maliyet hesaplamasını yapmalı.

"ALTIN ÇAĞI GELİYOR"

2024 yılında altın çağı yaşanacak."