Dallas Fed Enerji Anketi: Petrol ve gaz faaliyeti değişmedi

Dallas Fed Enerji Anketi sonuçlarına göre, enerji firmalarının karşı karşıya olduğu koşulları en geniş ölçüde kapsayan enerji sektörü faaliyet endeksi yılın son çeyreğinde 10,9 puandan 3,6 puana indi. Bu, sektörde genişleme hızının yavaşladığını, ancak pozitif bölgede kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

İş faaliyetleri arama ve üretim firmaları için 7,5 olurken, hizmet firmaları için -4,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum arama ve üretim firmaları için faaliyetin hafifçe arttığını, ancak hizmet firmaları için hafif düşüş gösterdiğine işaret ediyor.

Aynı dönemde petrol üretim endeksi 26,5 puandan 5,3 puana inerken, doğal gaz üretim endeksi 15,4 puandan 17,9 puana yükseldi.

Petrol sahası hizmet firmaları arasında girdi maliyet endeksi pozitif kalmayı sürdürdü .

Petrol sahası hizmetleri firmalarının girdi maliyetleri endeksi, 83,9 seviyesinden 61,8'e indi.

Anket katılımcıları 2024 yıl sonunda Batı Teksas Orta (WTI) petrol fiyatının varil başına 78 dolar olmasını bekliyor. Ankete verilen yanıtlar varil başına 51 ila 110 dolar arasında değişti.

Henry Hub doğal gaz fiyatlarının gelecek yıl sonunda MMBtu başına 3,09 dolar olacağı tahmin edildi.

Veriler 6-14 Aralık tarihlerinde toplandı ve 144 enerji firması ankete yanıt verdi. Bu firmaların 96'sı arama ve üretim firmaları, 48'i ise petrol sahası hizmetleri firmaları oldu.