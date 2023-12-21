Asya borsaları karışık seyretti

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle negatif bir seyir izledi.

Analistler, ABD pay piyasalarındaki düşük risk iştahının Asya'ya da taşındığını belirterek, söz konuş düşüşe teknoloji hisselerinin öncülük ettiğini bildirdi.

Bununla birlikte, Toyota'nın yan kuruluşu olan Daihatsu Motor'un ofislerinin, çarpışma güvenliği testlerinin sonuçlarını manipüle ettiği gerekçesiyle basılması ve ABD'deki 1 milyon aracını geri çağırmasına yönelik haber akışının ardından Toyota'nın hisse fiyatı sert düştü.

Öte yandan, Çin pay piyasalarında son dönemde devam eden düşüş eğiliminin ardından Şanghay bileşik endeksinin teknik açıdan önemli olan 2.880 seviyesinden destek aldığını belirten analistler, Çin ekonomisine yönelik haber akışının söz konusu tepkinin devam edip etmeyeceğinde etkili olacağını ifade etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,59 azalışla 2.599 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 2.920 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,59 değer kaybıyla günü 33.140 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 düşüşle 143,2 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex yüzde 0,1 değer kazancıyla 70.540 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 16.630 puanda seyrediyor.