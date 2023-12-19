İran'da petrol üretimi son 2 yılda yüzde 60 arttı

Tesnim Haber Ajansı'na göre Hucestemehr, İran'ın petrol üretimine dair bilgi verdi. İran Petrol Bakan Yardımcısı Muhsin Hucestemehr, "Petrol üretimimiz son 2 yılda yüzde 60 arttı" dedi.

İranlı Bakan Yardımcısı, Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin ekonomik büyümesine en fazla katkıyı petrol ve doğalgazın sağladığını belirtti.

Hucestemehr, yüzdeliğin detaylı rakamlarını ise paylaşmadı.

ABD, 2018'de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1 milyon 400 bin varili aştığını kaydetmişti.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Hükümete geldiğimiz dönemde petrol üretimimiz günde 2 milyon 200 bin varildi. Bakanlığımızın 24 ay içindeki çalışmalarıyla bu rakam 3 milyon 400 bin varile yükseldi." ifadelerini kullanmıştı.