Apara Piyasalar Rusya petrol ihracatındaki kesintiyi derinleştiriyor
Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:10

Rusya petrol ihracatındaki kesintiyi derinleştiriyor

Rusya petrol ihracatındaki kesintiyi derinleştiriyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, Rusya'nın bu yıl için kararlaştırılan günlük 300,000 varillik kesintinin ötesinde kesintileri derinleştireceğini söyledi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, "Aralık ayında ilave (kesintiler) yapacağız... Ne kadar olacağını Aralık ayı sonuçlarına göre göreceğiz - belki 50,000 varil, belki de daha fazla olabilir" diye konuştu.

Rusya, OPEC+'da 2024 ilk çeyrekte petrol arz kısıntısını 500 bin vadil/güne çıkarma sözü vermişti.

Novak, Çin'e gaz ihracatı konusunda ise Gazprom ve CNPC'nin yakında Power of Siberia-2 boru hattı üzerinden gaz satışına ilişkin sözleşme koşulları üzerinde anlaşabileceklerini umduğunu söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya petrol ihracatındaki kesintiyi derinleştiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz