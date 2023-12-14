Apara Piyasalar IEA, küresel petrol talebi tahminini yükseltti
Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:25

IEA, küresel petrol talebi tahminini yükseltti

IEA, küresel petrol talebi tahminini yükseltti

Uluslararası Enerji Ajansı, ekonomik karamsarlığa rağmen 2024 yılı için küresel petrol talebi büyüme tanminini yükseltti.

2023 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 90 bin varil/gün azaltarak 2,3 milyon varil/güne indirenn IEA, 2024 yılı için tahminini de 130 bin varil/gün artırarak 1,1 milyon varil/güne yükseltti.

IEA, 2023 yılında toplam talebin 101,7 milyon varil/gün, 2024 yılında ise 102,8 milyon varil/gün olacağını tahmin etti.

2023 yılı küresel petrol arzı yönelik artış beklentisini 100 bin varil/gün yükselterek 1,8 milyon varil/güne çıkaran IEA, 2024 için arz artışı beklentisini 400 bin varil/gün düşürerek 1,2 milyon varil/güne indirdi.

Küresel petrol arzının 2023'te 101,9 milyon varil/gün ve 2024'te 103,2 milyon varil/gün olacağını tahmin etti.

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IEA, küresel petrol talebi tahminini yükseltti
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