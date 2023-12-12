Hazine yaklaşık 8,6 milyar lira borçlandı

5 yıl (1771gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede, reel basit faiz eksi yüzde 0,01, reel bileşik faiz eksi yüzde 0,01 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 117 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 220 milyon lira, net satış 4 milyar 566,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 12 milyar liralık teklifin 3 milyar liralık kısmının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 101 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, 8 milyar 566,5 milyon lira borçlandı.